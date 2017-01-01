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Протесты в Ираке: за сутки погибли 40 человек

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Всего за время демонстраций в стране, начиная с 1 октября, погибли, по меньшей мере, 350 человек.
В Ираке продолжаются протесты
В Ираке продолжаются протесты
 
В результате столкновений демонстрантов с полицией в разных районах Ирака за последние сутки погибли 40 человек. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщило агентство Associated Press.
 
По данным агентства, большая часть беспорядков произошла на юге Ирака, где были убиты 36 протестующих и ранены 245 человек.
 
Еще четверо демонстрантов погибли в Багдаде, когда силовики открыли огонь боевыми патронами по протестующим.
 
 
За время протестов в Ираке, начиная с 1 октября, погибли около 350 человек, тысячи получили ранения.
 
Накануне демонстранты, выступающие против правительства, подожгли здание дипмиссии Ирана в Эн-Наджафе. Сотрудников консульства успели эвакуировать.
 
Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.
 
Демонстранты выступают за отставку всего политического руководства, включая самого премьер-министра.

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Теги: Ирак, протесты, фото, жертвы, акции протеста, погибли, демонстранты
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Источник: korrespondent.net

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