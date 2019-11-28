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Трамп устроил обед для военных США в Афганистане

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Американский лидер устроил праздничный обед для военных в честь Дня благодарения.
Президент США Дональд Трамп отпраздновал День благодарения в кругу американских военных в Афганистане. Об этом 28 ноября сообщил телеканал Fox News.
 
"Я только что вернулся с обеда в честь Дня благодарения, который провел с некоторыми из вас... мы хорошо провели время", - отметил Трамп, выступая на военно-воздушной базе в Баграме.
 
По информации телеканала, Трамп распорядился, чтобы военным подали индейку и картофельное пюре в кафетерии. Также он сделал с военнослужащими несколько фотографий.
 
"Я надеюсь, что всем понравился потрясающий обед ... и каждый сможет получить заслуженный отдых в этот праздник", - подчеркнул американский лидер.
 
 
Напомним, в День благодарения Трамп неожиданно прибыл в Афганистан и провел встречу с президентом страны Ашрафом Гани.
 
В поездке его сопровождали супруга Мелания, советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.
 
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Теги: Афганистан, США, видео, праздник, военные, День благодарения, Трамп, Дональд Трамп, военная база
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Источник: korrespondent.net

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