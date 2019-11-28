Трамп устроил обед для военных США в Афганистане

Американский лидер устроил праздничный обед для военных в честь Дня благодарения.

Президент США Дональд Трамп отпраздновал День благодарения в кругу американских военных в Афганистане. Об этом 28 ноября сообщил телеканал Fox News

"Я только что вернулся с обеда в честь Дня благодарения, который провел с некоторыми из вас... мы хорошо провели время", - отметил Трамп, выступая на военно-воздушной базе в Баграме.

По информации телеканала, Трамп распорядился, чтобы военным подали индейку и картофельное пюре в кафетерии. Также он сделал с военнослужащими несколько фотографий.

"Я надеюсь, что всем понравился потрясающий обед ... и каждый сможет получить заслуженный отдых в этот праздник", - подчеркнул американский лидер.

MOMENTS AGO

President @realDonaldTrump visits U.S. Soldiers at Bagram Airfield in Afghanistan.... pic.twitter.com/HpHd6PxEqn — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) November 28, 2019

В поездке его сопровождали супруга Мелания, советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.