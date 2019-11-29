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Австрийку, призывавшую Путина ввести войска, посадили на 14 лет

Комментариев: 2
Моника Унгеря создала радикальную организацию под названием Staatenbund.
Организация Staatenbund была образована в 2015 году
Организация Staatenbund была образована в 2015 году
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Суд в Австрии приговорил к 14 годам лишения свободы 42-летнюю гражданку Монику Унгер, которая создала радикальную организацию под названием Staatenbund. Радикально настроенная австрийка пыталась "приказать" армии свергнуть легитимную власть страны и кроме того выступала с публичными призывами и просьбами военной помощи у президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом сообщает "Громадське".

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Так Монику Унгер осудили за участие в радикальной организации, которая пыталась инициировать свержение государственного строя. Во время оглашения приговора суд в южном городе Грац отметил, что суровое наказание оправдано четким сигналом - "антигосударственная деятельность нетерпима".

Унгер предстала перед судом вместе с 13 другими членами движения, которые были арестованы в апреле 2017 г. с участием более 450 полицейских.

Второго заместителя Унгер, 71-летнего экс-сотрудника полиции, также признали виновным в госизмене и приговорили к 10 годам тюрьмы.

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12 других членов были признаны виновными в "создании антигосударственной организации" и заключены на срок до 3 лет.

Организация Staatenbund была образована в 2015 году и выдала отдельным членам "дипломатические паспорта", а также собственные номерные знаки.

Организация запретила членам платить налоги правительства Австрии и собрала почти 40 000 евро в качестве сборов в свой собственный "реестр земли".

Унгер призналась, что пыталась организовать "задержание" и "суд" над действующими лицами, судьями и банковскими служащими, чтобы заменить их своей собственной администрацией.

По мнению Унгер, она была "жертвой репрессивной системы".

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Напомним, в ноябре прошлого года в Австрии задержали бывшего полковника вооруженных сил Австрии по подозрению в 20-летнем шпионаже в пользу России. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свою плановую поездку в Россию в связи с сообщениями о том, что отставной австрийский военный мог шпионить в пользу России на протяжении 20 лет.

Как сообщалось, в 2017 воевавшего за ДНР француза уволили из американской армии.

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Теги: Австрия, Путин, радикалы, приговор, армия
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Комментариев (3)
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Дитер_и_БзДитер    29.11.2019, 09:25
Оценка:  +1
Дитер_и_БзДитер
Путенпамаги!
Путин_xyйло    29.11.2019, 09:12
Оценка:  +6
Путин_xyйло
А в Украине за такое не сильно и сажают.
Woodbrother    29.11.2019, 09:11
Оценка:  +8
Woodbrother
Усе, бандитских народных республик в Австрии не будет.
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