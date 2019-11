“Стыд вам, Apple”: МИД Польши напомнил Apple, что Крым - это Украина

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач выступил в поддержку Украины и напомнил американской компании Apple, что аннексированный Россией Крым не является ее частью.

Об этом чиновник написал на свое странице в Twitter.

Марчин Пшедач отметил, что поддерживает Украину в ситуации с “российским” Крымом от Apple, а также заявил, что компании с мировым именем должно быть стыдно.

Let me join Ukraine in expressing disappointment with @Apple’s recent approach to #Crimea by treating it as part of Russia. Let me remind you one obvious fact: it is not. Shame on you Apple! https://t.co/YviLJeBSm1