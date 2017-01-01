Россиянка в Севастополе шпионила в пользу Украины - ФСБ

Против россиянки возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

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Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявляет, что задержала в оккупированном РФ Севастополе россиянку, женщину подозревают в шпионаже b “государственной измене“ - она якобы собирала информацию для Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает “ТАСС“ со ссылкой на ФСБ.

В Центре общественных связей утверждают, что россиянка была завербована украинскими спецслужбами. Мол, по заданию Минобороны Украины она собирала секретные данные военного характера.

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Против нее возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Как сообщалось 26 ноября, в Ялте заметили сине-желтую “провокацию“.

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