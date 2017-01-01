Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россиянка в Севастополе шпионила в пользу Украины - ФСБ

Комментариев: 0
Против россиянки возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.
Задержанную подозревают в "государственной измене"
Задержанную подозревают в "государственной измене"
EPA/UPG

Читай также: В Польше сотрудника Минобороны разоблачили в шпионаже в пользу РФ

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявляет, что задержала в оккупированном РФ Севастополе россиянку, женщину подозревают в шпионаже b “государственной измене“ - она якобы собирала информацию для Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает “ТАСС“ со ссылкой на ФСБ.

В Центре общественных связей утверждают, что россиянка была завербована украинскими спецслужбами. Мол, по заданию Минобороны Украины она собирала секретные данные военного характера.

Читай также: Россияне пишут на стенах призывы вернуть Крым и прекратить войну на Донбассе

Против нее возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Как сообщалось 26 ноября, в Ялте заметили сине-желтую “провокацию“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: шпион, Россия, ФСБ, Крым, оккупанты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь