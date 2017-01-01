В словацких Татрах погибли двое украинских альпинистов

Трагедия произошла на спуске с горы Видлова башня .

В Словакии 28 ноября погибли двое украинских альпинистов – инструктор Владимир Михалко и альпинистка Ирина Скрилева.

Об этом сообщается на странице Федерации альпинизма и скалолазания города Киева в Facebook.

Несчастный случай произошел на спуске с горы Видлова башня (высота – 2522 метра) в словацких Татрах (часть Карпат). Факт гибели украинцев подтвердили местные спасатели, обстоятельства выясняются.

Читай также: На Эльбрусе украинский альпинист потерял сознание и умер

“Вышел отряд в 14 человек местных спасателей. Погода не летная. Сейчас из-за сложных условий спасательный отряд прекратил работы. Попробуют завтра (29 ноября) транспортировать. Остальные участники возвращаются на место базирования, дом Замковского. Связь с ними отсутствует в данный момент. Все подробности позже“, – прокомментировал поисковую операцию альпинист Александр Кашель.

Как сообщалось 25 сентября, в Польше самоубийца выбросился из окна и упал прямо на украинца.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram