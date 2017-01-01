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В словацких Татрах погибли двое украинских альпинистов

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Трагедия произошла на спуске с горы Видлова башня .
Погибли Владимир Михалко и Ирина Скрилева
Погибли Владимир Михалко и Ирина Скрилева
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В Словакии 28 ноября погибли двое украинских альпинистов – инструктор Владимир Михалко и альпинистка Ирина Скрилева.

Об этом сообщается на странице Федерации альпинизма и скалолазания города Киева в Facebook.

Несчастный случай произошел на спуске с горы Видлова башня (высота – 2522 метра) в словацких Татрах (часть Карпат). Факт гибели украинцев подтвердили местные спасатели, обстоятельства выясняются.

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“Вышел отряд в 14 человек местных спасателей. Погода не летная. Сейчас из-за сложных условий спасательный отряд прекратил работы. Попробуют завтра (29 ноября) транспортировать. Остальные участники возвращаются на место базирования, дом Замковского. Связь с ними отсутствует в данный момент. Все подробности позже“, – прокомментировал поисковую операцию альпинист Александр Кашель.

Как сообщалось 25 сентября, в Польше самоубийца выбросился из окна и упал прямо на украинца.

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Теги: горы, альпинист, Словакия, украинцы
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