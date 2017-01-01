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Россиянка в Севастополе "шпионила" в пользу Украины – ФСБ

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Женщина якобы выполняла задание Минобороны Украины по сбору секретных сведений военного характера, утверждают в российской спецслужбе.
ФСБ регулярно задерживает украинских "шпионов"
ФСБ регулярно задерживает украинских "шпионов"
ЦОС ФСБ РФ

В аннексированном Крыму российская ФСБ задержала в Севастополе гражданку РФ по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России в пятницу, 29 ноября.

"Федеральной службой безопасности РФ по подозрению в государственной измене задержана в Севастополе гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Ведутся следственные действия.

Других подробностей в ФСБ не привели.

Ранее в ФСБ заявили о задержании в Ростовской области российского военнослужащего, который якобы занимался шпионажем в пользу Украины.

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Теги: Россия, Украина, Крым, Минобороны, Севастополь, спецслужбы, шпионаж, ФСБ, разведка, российские шпионы
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Источник: korrespondent.net

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