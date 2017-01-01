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Землетрясение в Албании: погибла невестка премьер-министра

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Во время землетрясения 26 ноября в Албании также погибла невестка премьер-министра страны Эди Рамы.
Спасатели работают в городе Дуррес
Спасатели работают в городе Дуррес
 
В Албании возросло количество жертв землетрясения и достигло 50, сообщает местное издание Koha, пишет в пятницу, 29 ноября, УНН.
 
"Закончили спасательные операции. Последние два тела были найдены в Дюрреси. Таким образом, число жертв возросло до 50", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что 24 погибших нашли в Дурресе, 24 - в Тумане и два - в округе Курбин.
 
Во время землетрясения 26 ноября в Албании также погибла невестка премьер-министра страны Эди Рамы. Трагедию подтвердил офис главы албанского правительства, сообщил канал CNN.
 
Кристи Речи, невеста сына Рамы, - одна из  погибших при сильнейшем за десятилетия землетрясении магнитудой 6,4 в регионе. Вместе с ней при обрушении дома погибли родители и брат.
 
Основные разрушения отмечаются в портовом городе Дуррес, который расположен в 36 км от столицы Тираны. Помимо погибших, число которых приближается к 50-ти, сотни людей получили ранения, многие считаются пропавшими без вести.
 
 
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Теги: Землетрясения, стихия, Албания, жертвы, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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