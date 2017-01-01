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Власти РФ назвали "нарушением прав крымских татар" ситуацию на форуме ООН в Женеве

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Накануне в МИД Украины заявили о нелегитимности участия "представителей Крыма" в форуме ООН.
Россия возмущена поведением украинских дипломатов
Россия возмущена поведением украинских дипломатов
forumyalta.com

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Так называемый “постоянный представитель республики Крым при президенте РФ“ Георгий Мурадов, назвал “нарушением прав крымских татар“ запрет выступать пророссийским представителям полуострова на форуме ООН в Женеве.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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“В Женеве проходит форум национальных меньшинств ООН, на этот форум не зарегистрировали руководителей крымских татар. Разве это не нарушение прав крымских татар на то, чтобы они рассказали правду о том, что в Крыму происходит и как им сегодня живется? Это прямое нарушение. Всем крымчанам, в том числе крымским татарам, страны Запада - Евросоюз и США не дают посещать своих родственников, это прямое нарушение международного гуманитарного права“, - сказал Мурадов.

Как сообщалось 29 ноября, украинская делегация сорвала выступление представителей оккупированного Крыма на форуме ООН в Женеве по вопросам нацменьшинств.

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Теги: ООН, Жинева, Крым, Россия, оккупанты
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