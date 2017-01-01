Во Франции активисты заблокировали движение из-за "черной пятницы"

Протестующие разложили тюки с соломой и старые холодильники, стиральные машины и плиты, чтобы не пустить десятки грузовиков.

Во Франции в "черную пятницу" климатические активисты устроили протест против чрезмерного потребления возле логистических центров крупных компаний, сообщает в пятницу, 29 ноября , Le Monde.

Еще днем ранее протестующие заблокировали доступ к логистическому центру американской компании Amazon в городе Бретиньи-сюр-Орж.

Активисты разложили тюки с соломой и старые холодильники, стиральные машины и плиты, чтобы не пустить десятки грузовиков на огромную площадку площадью 150 тысяч квадратных метров, недавно открытую в этом городе.

Они продолжают акции протеста и пытаются не пускать сотрудников центра на рабочие места. Активисты считают "Черную пятницу" символом чрезмерного потребления, поскольку из-за больших скидок в этот день люди покупают вещи, даже если они им не нужны.

Активисты развесили плакаты с призывом к Amazon остановить экспансию и перепроизводство. На место протеста была вызвана полиция, которая силой оттаскивала протестующих от въезда в логистический центр.

Подобные акции запланированы в "черную пятницу" в 17 французских городах.

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