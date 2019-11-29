Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У самолета Руслан во время взлета отказал двигатель

Комментариев: 1
В Бельгии у Руслана во время взлета на скорости 200 км/ч отказал двигатель. Самолет остановился в пределах взлетной полосы.
Ан-124-100М Руслан
Ан-124-100М Руслан

В Бельгии на взлетной полосе у самолета украинского производства Руслан отказал один из двигателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГП Антонов.

"26 ноября 2019 года в городе Остенд, Бельгия, на самолете Ан-124-100-150 (UR-82072) авиакомпании Авиалинии Антонова во время разбега взлетной полосой на скорости 200 км/ч произошел помпаж второго двигателя", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за инцидента взлет был прекращен, самолет остановился в пределах взлетной полосы, после чего отправился на место стоянки.

По данным технических специалистов, во время осмотра самолета и двигателя видимых повреждений или разрушений обнаружено не было.

"Для выполнения обязательств перед заказчиком Авиалинии Антонова предоставили другой "Руслан", - добавили в компании.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют возобновить выпуск Ан-124

Напомним, в 2018 году Антонов показал полет Руслана на выставке в Турции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: самолет, Бельгия, двигатель, аэропорт, ЧП, Ан-124 Руслан
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
VSHIVANKA    29.11.2019, 14:00
Оценка:  0
VSHIVANKA
КОГДА ПУТИН ВСЁ УСПЕВАЕТ ?!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь