РФ или террористы: В НАТО никак не определятся с главным врагом

Страны НАТО устроили дискуссию в СМИ о том, кого считать главным врагом.

В НАТО никак не определятся с главным врагом wikipedia.org

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В НАТО набирает обороты публичная дискуссия о том, кого Альянс должен считать своим врагом №1 – международный терроризм или Российскую Федерацию. В этой перепалке уже успели поучаствовать президент Франции Эмманюэль Макрон, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Так, в четверг, 28 ноября, комментируя гибель 13 французских солдат в Мали, французский президент заявил журналистам, что главным врагом НАТО является терроризм, а не Россия или Китай:

Иногда я слышу, как некоторые говорят, что Россия или Китай – наш враг. Является ли целью Североатлантического альянса идентифицировать одного или другого как наших врагов? Я так не думаю. Наш общий враг в Североатлантическом альянсе – это терроризм, поразивший наши страны. Именно против террористических группировок французские военные ведут боевые действия в Сахеле, и именно в Сахеле мы потеряли 13 наших солдат, - сказал Макрон.

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Как бы оппонируя своему французскому союзнику, министр обороны Великобритании Бен Уоллес позднее заявил буквально обратное, назвав Россию главной угрозой для блока:

Есть реальная угроза со стороны России, например, для НАТО. Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тестирует нашу решимость. Отчасти она использует Украину, чтобы сделать это, использует гибридный способ ведения войны, - заявил британец.

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Сегодня по просьбе журналистов свои “5 копеек“ в этот заочный спор решил вставить непосредственно Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, позиция президента Франции о том, что терроризм является главной угрозой, не мешает Альянсу противодействовать России.

Мы должны быть готовы отвечать на любую потенциальную угрозу на любом направлении. Мы можем работать на обоих направлениях (противодействие терроризму и сдерживание агрессивной России – ред.), и одно другому не мешает. НАТО совместно определило политику в отношении России... Мы будем оставаться на совместной позиции относительно того, как противодействовать России, – заявил он.

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Кроме того, глава НАТО отметил, что хотя сейчас для Альянса Россия не представляет прямой и непосредственной угрозы, следует готовиться к возможным вызовам.

Напомним также, что на днях канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сегодня НАТО даже важнее, чем во времена Холодной войны. По ее словам, пока Европа не может защищаться самостоятельно, а должна полагаться на трансатлантический союз.

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