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Сондленд не намерен идти в отставку из-за секс-скандала

Комментариев: 1
Дипломат, по словам его помощника, не планирует увольняться из-за обвинения в домогательствах.
Гордон Сондленд
Гордон Сондленд
flickr.com/AmCham_EU

Посол США в ЕС Гордон Сондленд, который оказался в центре скандала об импичменте Дональда Трампа в Вашингтоне, не собирается подавать в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах.Об этом заявил его помощник, сообщаетв четверг, 28 ноября, Politico.

 

"(Сондленд - ред.) не собирается уходить в отставку", - сказал помощник американского дипломата, отвечая на вопрос о том, считает ли Сондленд, что он все-таки может эффективно работать дипломатом в Брюсселе, учитывая причастность к расследованию по делу об импичменте Трампа.

Напомним, пару дней назад сразу три женщины обвинили посла США при ЕС в сексуальных домогательствах.

Ранее на слушаниях в Конгрессе Сондленд подтвердил, что давление на Украину оказывалось по указанию Трампа.

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Теги: США, отставка, посол, секс-скандал, сексуальные домогательства
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2_eбy_в_рот    29.11.2019, 16:19
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
баб eбут, а они недовольны? ну, дрочите тогда! есть много других, которые только мечтают об этом))))))))))))))))))
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