Поспорили на девственность: в Сочи молодая полицейская покончила с жизнью

Причины поступка девушки - издевательства в коллективе.

В российском городе Сочи 23-летняя сотрудница следственного отдела Хостинского отделения полиции Мария Клочкова покончила жизнь самоубийством после того, как над ней жестоко поиздевались в коллективе.

Об это пишет Комсомольская правда.

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Сообщается, что один из оперов заключил пари со своими коллегами, что лишит девушку девственности.

23-летнюю девушку нашли мертвой на рабочем месте. Рядом лежал табельный пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", которое получило настоящий резонанс. Известно, что для допроса главного подозреваемого по делу вызвали специалистов из Главка Москвы.

Известно, что его даже сажали за полиграф. Но опытный оперативник УГРО Хостинского района знает, что могут квалифицировать как преступление против половой неприкосновенности. Поэтому настаивает лишь на неаккуратном сексе с погибшей Машей, - сказано в сообщении.

Подозреваемый настаивает, что его коллега сама не была против интимной близости. Поэтому все было по обоюдному согласию.

Она сама согласилась поехать со мной в гостиницу. Сама легла со мной в постель. Но не предупредила, что была девственницей, - говорит подозреваемый.

Между тем, есть показания свидетелей, которые утверждают, что 30-летний опер заключил пари с коллегами, что первым лишит девушку девственности.

После того, как Маша попала в больницу, а произошло это буквально на следующий день после ночи с опером, он всем растрепал в отделе, что спал с ней. И что организм девчонки не выдержал его напора, - сообщил источник изданию.

После длительного больничного девушка вернулась на работу. Ее встретили насмешками, забрали компьютер и выбросили вещи.

Такое отношение не только к профессиональным, но и физическим качествам девушки, и могло стать фатальным. Маша просто не выдержала издевательств коллектива, - говорят знакомые погибшей.

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В то же время, родные подозреваемого опера уверены, что “изнасиловать он не мог, а вот следователь, наверное, просто испугалась, что больше на ней никто не женится”.

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