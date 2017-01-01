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В Сербии заявили о разоблачении сети шпионов Хорватии

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Среди агентов, работавших на Хорватию, по данным сербских спецслужб, был работник МВД Сербии.
В Сербии разоблачили сеть хорватских шпионов
В Сербии разоблачили сеть хорватских шпионов

Разведывательное управление Сербии подало жалобу в прокуратуру в отношении бывшего руководителя хорватской группы по расследованию военных преступлений Николы Кайкича и бывшего сотрудника МВД Сербии Дражена Летича по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает n1info.

По информации Агентства безопасности и информации Сербии, бывший сотрудник МВД Сербии Дражен Летич работал в пользу Хорватии за материальное вознаграждение по приказу членов хорватских силовых и политических структур, а также лиц, которые работают под прикрытием.

"Летич является частью сети, состоящей из нескольких граждан Сербии, созданной и используемой в последние годы Николой Кайкичем, гражданином Хорватии, инспектором отдела по борьбе с терроризмом и экстремальным насилием Департамента полиции Вуковар-Сремско", - говорится в заявлении агентства.

Одним из направлений деятельности сети было расследование военных преступлений во время войны в Хорватии и привлечения виновных к ответственности.

По данным агентства, 13 июля 2019 года Летич попал в тюрьму в рамках общей международной полицейской операции Сербии, Хорватии, Чехии и Швейцарии в качестве члена международной организованной преступной группы под руководством гражданина США Майкла Доковича во время попытки перевезти 600 килограммов кокаина стоимостью около 18 миллионов евро из Уругвая в Швейцарию.

В то же время, Кайкич сейчас находится за пределами Сербии и является недоступным для сербских следственных органов.

Ранее в Сети появилось видео, на котором вероятно офицер военной разведки России передает предположительно сербскому чиновнику пакет с деньгами

Позже в МИД РФ заявили, что история с видеозаписью возможной передачи денег российским военным сербскому чиновнику - это провокация перед встречей на высшем уровне.

 

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Теги: Хорватия, Сербия, шпионаж
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Источник: korrespondent.net

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