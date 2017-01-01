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Теракт в Лондоне: один пострадавший скончался

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В результате вооруженного нападения на мосту есть много тяжелораненых. Власти Лондона опасаются роста числа жертв.
Среди пострадавших есть тяжелораненые
Среди пострадавших есть тяжелораненые
ft.com

 

Один из пострадавших в результате террористической атаки на мосту в Лондоне скончался в больнице от полученных ранений. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источника в британской Национальной службе здравоохранения.

По информации издания, это уже вторая жертва теракта, так ка, правоохранители застрелили нападающего.

Кроме того, мэр Лондона Садик Хан заявил, что среди пострадавших в результате вооруженного нападения на мосту есть тяжелораненые.

Ранее сообщалось, что в центре Лондона мужчина с ножом напал на людей. Инцидент произошел в 13:58 (15:58 по Киеву).

Позже полиция признала инцидент на Лондонском мосту террористическим актом.

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Теги: Британия, теракт, Лондон, мост, жертва, Великобритания, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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