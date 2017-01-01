В Гааге неизвестный напал с ножом на людей

СМИ сообщают о по меньшей мере троих раненых. Подозреваемый пока не пойман, однако, в центр города стянуты большие силы полиции.

Полиция нидерландского города Гаага в пятницу, 29 ноября, сообщила о нападении с ножом в одном из торговых рядов города, в результате которого было ранено несколько человек, передает BBC.

Отмечается, что нападение произошло в одном из торговых центров города на улице Гроте Марктстраат. Правоохранители сейчас ищут нападающего - мужчину в возрасте 45-50 лет. Согласно показаниям свидетелей, подозреваемому на вид 45-50, лет он одет в серый спортивный костюм и черный шарф.

О состоянии пострадавших и мотивах нападения информации пока нет. По информации Reuters, на место инцидента уже прибыла скорая помощь.

Портал AD сообщает о троих раненых. Отмечается, что в центр города стянуты большие силы, в том числе вертолет.

Напомним, сегодня аналогичный случай произошел в центре Лондона, где мужчина с ножом напал на людей. Инцидент произошел в 13:58 (15:58 по Киеву).

Позже полиция признала инцидент на Лондонском мосту террористическим актом. На нападавшем нашли муляж пояса смертника, полиция застрелила его. Позже в больнице скончался один из раненых.

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