Установлена личность устроившего теракт в Лондоне

Нападавшим был ранее осужденный и освобожденный из тюрьмы мужчина. Мотивы террориста пока не ясны.



Полиция Великобритании установила личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту, сообщает Полиция Великобритании установила личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту, сообщает The Times в субботу, 30 ноября.

Отмечается, что нападавшим был ранее осужденный и освобожденный из тюрьмы мужчина. Он был гостем на конференции Кембриджского университета по реабилитации заключенных. Мужчина также угрожал взорвать это место.

Злоумышленни был осужден за "преступление, связанное с терроризмом". Когда мужчина отпустили, он согласился носить "электронную бирку".



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