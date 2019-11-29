Принадлежавшие Наполеону сапоги продали за 117 тысяч евро

Черные кожаные сапоги Наполеон носил в ссылке на острове Святой Елены, где он умер в 1821 году.

Сапоги Наполеона продали на аукционе в Париже



На аукционе в Париже ботфорты, принадлежавшие Наполеону Бонапарту, были проданы за 117 тысяч евро. Об этом сообщил аукционный дом Drouot в Тwitter в субботу, 30 ноября.







L'empereur a toujours la botte, euh, la cote.



Les fameuses bottes de Napol'eon viennent d'emporter 117 208 € (frais inclus) `a l'instant chez @AlexandreGique1 !



Les fans de l'Empire sont toujours nombreux pic.twitter.com/oaHU2lDSnE — Drouot (@Drouot) November 29, 2019

"Знаменитые сапоги Наполеона только что проданы за 117 тысяч 208 евро", – отмечается в сообщении.

Имя покупателя не называется.



Черные кожаные ездовые сапоги 40-го размера и высотой голенища в 48 см французский император носил в ссылке на острове Святой Елены, где умер в 1821 году.



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