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Принадлежавшие Наполеону сапоги продали за 117 тысяч евро

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Черные кожаные сапоги Наполеон носил в ссылке на острове Святой Елены, где он умер в 1821 году.
Сапоги Наполеона продали на аукционе в Париже
Сапоги Наполеона продали на аукционе в Париже

На аукционе в Париже ботфорты, принадлежавшие Наполеону Бонапарту, были проданы за 117 тысяч евро.  Об этом сообщил аукционный дом Drouot в Тwitter в субботу, 30 ноября.
 
"Знаменитые сапоги Наполеона только что проданы за 117 тысяч 208 евро", – отмечается в сообщении.


 
Имя покупателя не называется.
 
Черные кожаные ездовые сапоги 40-го размера и высотой голенища в 48 см французский император носил в ссылке на острове Святой Елены, где умер в 1821 году.
 

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Теги: Франция, фото, Наполеон, обувь, аукцион.
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Источник: korrespondent.net

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