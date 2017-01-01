Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Венесуэльский лидер уверен, что Колумбия и США готовят провокационные действия на колумбийско-венесуэльской границе.



Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии. По его словам, власти США и Колумбии готовят провокацию, сообщают местные СМИ.



"У меня есть информация о том, что власти Колумбии совместно с Южным командованием армии США задумали очередную провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии. Всему персоналу боливарианских вооруженных сил необходимо принять боевую готовность", – заявил венесуэльский лидер.

По словам Мадуро, "провокации нацелены на отвлечение внимание от проходящих в стране протестов с помощью военного конфликта на границе".

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