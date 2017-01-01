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Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

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Венесуэльский лидер уверен, что Колумбия и США готовят провокационные действия на колумбийско-венесуэльской границе.
Венесуэльский президент Николас Мадуро
Венесуэльский президент Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии. По его словам, власти США и Колумбии готовят провокацию, сообщают местные СМИ.
 
"У меня есть информация о том, что власти Колумбии совместно с Южным командованием армии США задумали очередную провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии. Всему персоналу боливарианских вооруженных сил необходимо принять боевую готовность", – заявил венесуэльский лидер. 
 
По словам Мадуро, "провокации нацелены на отвлечение внимание от проходящих в стране протестов с помощью военного конфликта на границе".
 
Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась в январе. Тогда оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его признали временным руководителем страны США, большинство стран Евросоюза и другие страны.

Мадуро назвал это попыткой госпереворота, его поддержали Боливия, Россия, Беларусь, Иран, Китай и другие страны.

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Теги: армия, сборная Венесуэлы, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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