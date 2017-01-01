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Ди Каприо обвинили в "поджоге" лесов Амазонии

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Глава Бразилии обвинил Леонардо Ди Каприо в финансировании поджигателей тропического леса Амазонии.
Ди Каприо обвинили в "поджоге" лесов Амазонии
Getty Images

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии, сообщает Associated Press.
 
В качестве доказательств политик привел факты, подтверждающие причастность членов НПО к поджогам.
 
Так, в минувший понедельник были задержаны несколько человек, которые пытались продать Всемирному фонду дикой природы (WWF) фотографии с пожаров, которые сами же и устроили.

По неподтвержденным данным, НПО получили от голливудской звезды полмиллиона долларов.

"Фотографируют, отправляют фото в НПО, та их распространяет, затем связывается с Леонардо Ди Каприо, он выплачивает 500 тысяч долларов этой НПО. ДиКаприо, ты участвуешь в сожжении Амазонии", – заявил Болсанару.

Напомним, в этом году в бразильском Амазонском дождевом лесу было зафиксировано рекордное количество пожаров – 72 тысячи.

Леонардо Ди Каприо пообещал выделить 5 миллионов долларов, чтобы спасти леса Амазонии от пожаров. На саммите во Франции лидеры G7 договорились учредить фонд в размере 20 млн долларов для борьбы с пожарами в лесах Амазонии.

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Теги: Бразилия, Амазонка, Леонардо ди Каприо, Пожары в лесу
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Источник: korrespondent.net

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