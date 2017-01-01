Ди Каприо обвинили в "поджоге" лесов Амазонии

В качестве доказательств политик привел факты, подтверждающие причастность членов НПО к поджогам.



Так, в минувший понедельник были задержаны несколько человек, которые пытались продать Всемирному фонду дикой природы (WWF) фотографии с пожаров, которые сами же и устроили.По неподтвержденным данным, НПО получили от голливудской звезды полмиллиона долларов."Фотографируют, отправляют фото в НПО, та их распространяет, затем связывается с Леонардо Ди Каприо, он выплачивает 500 тысяч долларов этой НПО. ДиКаприо, ты участвуешь в сожжении Амазонии", – заявил Болсанару.

Напомним, в этом году в бразильском Амазонском дождевом лесу было зафиксировано рекордное количество пожаров – 72 тысячи.

Леонардо Ди Каприо пообещал выделить 5 миллионов долларов, чтобы спасти леса Амазонии от пожаров. На саммите во Франции лидеры G7 договорились учредить фонд в размере 20 млн долларов для борьбы с пожарами в лесах Амазонии.