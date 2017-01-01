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Теракт в Лондоне: названо имя подозреваемого

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Британская полиция установила, что нападавшим был ранее осужденный 28-летний исламист Усман Хан.
В Лондоне произошел теракт
В Лондоне произошел теракт

В совершении теракта на Лондонском мосту подозревается ранее судимый исламист Усман Хан, сообщает Reuters.
 
Отмечается, что ранее 28-летний Хан, проживавший в графстве Стаффордшир, неоднократно привлекался к уголовной ответственности за связи с террористическими организациями и подготовку взрыва в Лондонской фондовой бирже.
 
Из тюрьмы он освободился в декабре 2018 года. В Лондон злоумышленник прибыл на конференцию Кембриджского университета по реабилитации заключенных.
 
В настоящее время по месту его жительства проводятся обыски. Также ведется поиск возможных соучастников Хана.
 
Напомним, 29 ноября, мужчина вооруженный ножами, напал на пешеходов на Лондонском мосту. Ранения получили не менее пяти человек, двое из которых скончались. Полиция ликвидировала преступника. Инцидент квалифицировали как теракт.

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Теги: теракт, Лондон, Великобритания, террорист
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Источник: korrespondent.net

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