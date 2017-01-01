Теракт в Лондоне: названо имя подозреваемого

Британская полиция установила, что нападавшим был ранее осужденный 28-летний исламист Усман Хан.



В совершении теракта на Лондонском мосту подозревается ранее судимый исламист Усман Хан, сообщает

В совершении теракта на Лондонском мосту подозревается ранее судимый исламист Усман Хан, сообщает Reuters

Отмечается, что ранее 28-летний Хан, проживавший в графстве Стаффордшир, неоднократно привлекался к уголовной ответственности за связи с террористическими организациями и подготовку взрыва в Лондонской фондовой бирже.



Из тюрьмы он освободился в декабре 2018 года. В Лондон злоумышленник прибыл на конференцию Кембриджского университета по реабилитации заключенных.



В настоящее время по месту его жительства проводятся обыски. Также ведется поиск возможных соучастников Хана.



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