Еще один город на Сицилии начал продавать дома за один евро
С помощью этой акции власти небольшого городка городке Бивона намерены привлечь новых горожан.
В небольшом городке Бивона на Сицилии можно купить дом за один евро. С помощью этой акции местные власти хотят привлечь новых горожан, пишет The Sun.
На сегодняшний день в Бивоне проживают около четырех тысяч человек – в два раза меньше, чем 40 лет назад.
Некоторые из выставленных на продажу зданий находятся в хорошем состоянии, но есть и такие, которые нуждаются в реконструкции.
Отмечается, что приобретенный за один евро дом можно превратить в ресторан, магазин или отель. При этом покупатель должен вложить в ремонт около 2500 евро.
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Ранее сообщалось, что власти города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за один евро.
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