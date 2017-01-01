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Еще один город на Сицилии начал продавать дома за один евро

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С помощью этой акции власти небольшого городка городке Бивона намерены привлечь новых горожан.
На Сицилии продают дома за один евро
На Сицилии продают дома за один евро
pixabay.com

В небольшом городке Бивона на Сицилии можно купить дом за один евро. С помощью этой акции местные власти хотят привлечь новых горожан, пишет The Sun.
 
На сегодняшний день в Бивоне проживают около четырех тысяч человек – в два раза меньше, чем 40 лет назад.
 
Некоторые из выставленных на продажу зданий находятся в хорошем состоянии, но есть и такие, которые нуждаются в реконструкции.
 
Отмечается, что приобретенный за один евро дом можно превратить в ресторан, магазин или отель. При этом покупатель должен вложить в ремонт около 2500 евро.

В Британии с аукциона продали деревню
 
Ранее сообщалось, что власти города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за один евро.

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Теги: Недвижимость, евро, город, Сицилия
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Источник: korrespondent.net

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