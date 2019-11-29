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Конгрессмены пожаловались на усталость от Трампа

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Чарли Дент рассказал о жалобах коллег, которые говорят ему об истощении и усталости от поведения американского президента.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп


Члены Палаты представителей Конгресса США пожаловались, что "чувствуют отвращение и истощение"от поведения американского президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

Бывший конгрессмен, республиканец Чарли Дент, заявил, что некоторые конгрессмены в частном порядке рассказали ему, что их приводят в бешенство постоянно происходящие "головокружительные моменты" с Трампом, а именно – "переход от одного коррупционного акта к другому".

"Я думаю, что это поднимается до уровня импичмента", – сказал он, имея ввиду настроения конгрессменов.

Напомним, в США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского президента Владимира Зеленского с целью склонить власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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Теги: конгресс, Трамп, недовольство, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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