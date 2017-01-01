В Канаде мужчина пытался давить людей на угнанной пожарной машине
В канадском Виннипеге мужчина угнал пожарную машину и попытался сбить людей в оживленном парке в центре города, сообщает CBC.
Читай также: Во Львове на остановке сгорел троллейбусПожарные оставили грузовик открытым, так как прибыли на вызов. Один из работников увидел, как мужчина в гражданской одежде садится за руль, и обратился в полицию. Полицейские устроили погоню, во время которой офицер бросил ремень с шипами на дорогу. Грузовик врезался в автомобиль и остановился только после того, как пробил колесо ловушкой, установленной полицейским.
По данным полиции, после угона неизвестный направился в парк. Ему удалось доехать до торгового центра и пресечь небольшую часть травы парка, однако после этого машина сломалась и остановилась. Преследовавшие угонщика полицейские нагнали его и задержали.
По словам представителя правоохранительных органов города, угроза жизням людей была, но это происшествие не расценивают как террористический акт.
Police stopped a stolen fire truck after a wild chase across Winnipeg today - @jordanlambert69 #Winnipeg #YWG #Manitoba #Canada pic.twitter.com/TuC5Iq7iA4— Freshdaily (@freshdaily) 29 ноября 2019 г.
Напомним, в сентябре автомобиль такси въехал в толпу на тротуаре в центре японской Нагои, в результате пострадали не менее семи человек.
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