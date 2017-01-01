В Канаде мужчина пытался давить людей на угнанной пожарной машине

Неизвестный угнал автомобиль, когда пожарные приехали на вызов. Полицейские преследовали его, пока машина не сломалась.

В канадском Виннипеге мужчина угнал пожарную машину и попытался сбить людей в оживленном парке в центре города, сообщает CBC.

Читай также: Во Львове на остановке сгорел троллейбус Пожарные оставили грузовик открытым, так как прибыли на вызов. Один из работников увидел, как мужчина в гражданской одежде садится за руль, и обратился в полицию. Полицейские устроили погоню, во время которой офицер бросил ремень с шипами на дорогу. Грузовик врезался в автомобиль и остановился только после того, как пробил колесо ловушкой, установленной полицейским. Пожарные оставили грузовик открытым, так как прибыли на вызов. Один из работников увидел, как мужчина в гражданской одежде садится за руль, и обратился в полицию. Полицейские устроили погоню, во время которой офицер бросил ремень с шипами на дорогу. Грузовик врезался в автомобиль и остановился только после того, как пробил колесо ловушкой, установленной полицейским.

По данным полиции, после угона неизвестный направился в парк. Ему удалось доехать до торгового центра и пресечь небольшую часть травы парка, однако после этого машина сломалась и остановилась. Преследовавшие угонщика полицейские нагнали его и задержали.

По словам представителя правоохранительных органов города, угроза жизням людей была, но это происшествие не расценивают как террористический акт.

Напомним, в сентябре автомобиль такси въехал в толпу на тротуаре в центре японской Нагои, в результате пострадали не менее семи человек.

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