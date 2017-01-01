Появилось видео с места падения вертолета в России

Вертолет мог упасть из-за шквального ветра.

В Сети опубликовали видео загоревшегося вертолета Robinson, который сегодня рухнул недалеко от поселка Абрау-Дюрсо под Новороссийском, Россия.

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На кадрах, снятых, видимо, еще до прибытия экстренных служб, видно, что небольшой частный вертолет горит в лесу на горном склоне. В машине в момент падения находился один пилот - директор некоммерческого партнерства “Воздушный транспорт Абрау“ Юрий Королев. Вертолет принадлежал компании “Абрау-Дюрсо“. Юрий Королев погиб на месте ЧП.

Сейчас рассматривается несколько версий происшествия. Среди них - техническая неисправность, ошибка пилота, погодные условия. Утром в этом районе был шквалистый ветер, что могло привести к катастрофе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мали столкнулись вертолеты: погибли 13 французских военных.

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