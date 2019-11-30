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В Арктике Россия испытала гиперзвуковую ракету - СМИ

Комментариев: 0
Скорость Кинжала достигла 10 Махов, что приблизительно равняется 12 тысячам километров в час.
Канжал был запущен самолетом МиГ-31К
Канжал был запущен самолетом МиГ-31К
Wikimedia

Российские Военно-космически силы в ноябре провели первые испытания гиперзвуковой ракеты Кинжал в Арктике, сообщает ТАСС 30 ноября со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

По словам одного из собеседников агентства, испытания прошли в середине месяца. Истребитель МиГ-31К взлетел с аэродрома в Оленегорске Мурманской области и выстрелил ракетой по наземной цели, расположенной на полигоне Пембой к северо-востоку от Воркуты.

Второй источник сообщил, что скорость ракеты достигла 10 Махов, что приблизительно равняется 12 тысячам километров в час.

Ранее Корреспондент.net рассказыва подробности о разработке сверхзвуковой ракеты Украины.

Гиперзвуковой ракетный комплекс Кинжал впервые представил общественности президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года.

Отличительными способностями ракеты являются ее скорость, в десять раз превышающая скорость звука, и способность маневрировать на всей траектории полета. Ракеты способны поражать корабли и стационарные наземные объекты.

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Теги: Россия, армия и вооружение, ракета, ракеты, испытание оружия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    30.11.2019, 17:13
Оценка:  0
Антибес
Фы фсьо фрёти,ольгинские тролли!У Расии нет ни одной ракеты старше 1969 года выпуска!Эта фсьо фейка-фбосы, фидеамантаж и кампютирная храфика!)))))
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