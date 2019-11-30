Американский Apache сбили советской ракетой - СМИ

Вертолет принадлежит Военно-воздушных сил Саудовской Аравии, а зенитный комплекс Оса - хуситам.

В сети появилось видео, на котором американский военный вертолет AH-64 Apache сбивают советским зенитным ракетным комплексом Оса. Запись в Twitter выложил пользователь Last Defender 30 ноября.

Накануне Reuters сообщал, что сторонники йеменского мятежного движения Ансар Аллах, так называемые хуситы, заявили о сбитом вертолете Apache Военно-воздушных сил Саудовской Аравии.

"Вертолет Apache Саудовской Аравии был сбит ракетой класса земля-воздух... Оба пилота погибли, так как вертолет полностью сгорел", - цитирует агентство заявление представителя хуситов Яхья Сареа.

Watch: moment of shooting down AH-64 Apache - two Saudi Arabia AF pilots killed (officially) https://t.co/cRPVS4UwaF pic.twitter.com/LqzAnNvRZ2 — Last Defender (@LastDef) November 30, 2019

Речь, по некоторым данным, идет о провинции Асир. В своей южной части она граничит с Йеменом, откуда, судя по всему, и была совершена атака.

Комплекс Оса используется в бывших советских республиках, Сирии, Греции и других странах. Apache считается самым популярным вертолетом в мире.

Ранее сообщалось, что российские Военно-космически силы провели первые испытания гиперзвуковой ракеты Кинжал в Арктике.

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