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Американский Apache сбили советской ракетой - СМИ

Комментариев: 5
Вертолет принадлежит Военно-воздушных сил Саудовской Аравии, а зенитный комплекс Оса - хуситам.

В сети появилось видео, на котором американский военный вертолет AH-64 Apache сбивают советским зенитным ракетным комплексом Оса. Запись в Twitter выложил пользователь Last Defender 30 ноября.

Накануне Reuters сообщал, что сторонники йеменского мятежного движения Ансар Аллах, так называемые хуситы, заявили о сбитом вертолете Apache Военно-воздушных сил Саудовской Аравии.

"Вертолет Apache Саудовской Аравии был сбит ракетой класса земля-воздух... Оба пилота погибли, так как вертолет полностью сгорел", - цитирует агентство заявление представителя хуситов Яхья Сареа.

 

Речь, по некоторым данным, идет о провинции Асир. В своей южной части она граничит с Йеменом, откуда, судя по всему, и была совершена атака.

Комплекс Оса используется в бывших советских республиках, Сирии, Греции и других странах. Apache считается самым популярным вертолетом в мире. 

Ранее сообщалось, что российские Военно-космически силы провели первые испытания гиперзвуковой ракеты Кинжал в Арктике.

 

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Теги: Саудовская Аравия, видео, ракеты, вертолет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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VSHIVANKA    30.11.2019, 19:50
Оценка:  +1
VSHIVANKA
У МАЙДАВОШЕК РАЗРЫВ ШАБЛОНОВ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ !!!
КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО ?!
ВЕДЬ ИХ ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОЩИНЫ БОГОПОДОБНЫ НЕПОБЕДИМЫ !!!
КАК ТАК ?!
ЗРАДА ЗРАДНАЯЯЯЯЯЯЯЯЯ !!!
Nesdeshniy    30.11.2019, 19:46
Оценка:  +2
Nesdeshniy
Бггг, Советов нет, а ракета - да..)))
VSHIVANKA    30.11.2019, 19:53
Оценка:  +1
VSHIVANKA
МАЛО ТОГО , СССР НЕТ , А ТВОРЕНИЕ СССР В ВИДЕ украины ПОКА ДА ...., ПОКА ....)))
Nesdeshniy    30.11.2019, 20:07
Оценка:  +1
Nesdeshniy
Полностью солидарен, декомунизация должна быть полной..... К черту подарки Российских царей и Советских лидеров.......
Антибес    30.11.2019, 18:59
Оценка:  -1
Антибес
И снова брехня от ольгинских троллей!Американская техника настолько хороша что её невозможно уничтожить!А кто в это не верит,тот-полковеик ФСБ.)))))
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