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В Альпах погибли двое лыжников

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Снежная лавина сошла на высоте 3000 метров неподалеку от станции канатной дороги, расположенной с итальянской стороны.
В результате схождения лавины погибли двое лыжников
В результате схождения лавины погибли двое лыжников

На самой высокой вершине Альп - Монблане - сошла лавина, накрыв снегом нескольких лыжников. Об этом пишет Deutsche Welle.

По словам сотрудника итальянской горной спасательной службы, в результате схождения лавины погибли двое лыжников. Они находились вне подготовленных трасс.

Представители итальянской пограничной полиции в расположенном вблизи горы муниципалитете Курмайор впоследствии отметили, что погибшие были гражданами Италии.

Отмечается, снежная лавина сошла на высоте 3000 метров неподалеку от станции канатной дороги, расположенной с итальянской стороны. Этот район между Италией и Францией считается популярным среди фрирайдеров.

Напомним, в конце апреля в Швейцарских Альпах погибли четверо лыжников в результате схождения лавины.

В Альпах лавина накрыла туристов: двое погибших

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Теги: смерть, лавина, Альпы, лыжники
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Источник: korrespondent.net

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