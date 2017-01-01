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Страны ЕС приняли план по обходу санкций США против Ирана

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Шесть стран Евросоюза присоединились к механизму INSTEX, который позволяет сохранить трансакции с Ираном, не подпав под санкции США.
Механизм создали Франция, Германия и Великобритания
Механизм создали Франция, Германия и Великобритания

Шесть стран присоединились к платежному механизму, который позволяет торговать с Ираном в обход санкций США, 29 ноября, сообщает DW

В частности, Франция, Германия и Великобритания приветствовали присоединение Бельгии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции к платежному механизму INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges). Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном в субботу, 30 ноября.

Ранее сообщалось, что США пригрозили Ирану максимальным давлением. Соединенные Штаты резко осудили решение Ирана возобновить обогащение урана на подземном заводе в Фордо.

Напомним, с 6 ноября Иран начнет обогащение урана на заводе в Фордо, где этот процесс был приостановлен ядерной сделкой. Обогащение начнется с 2%.

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Теги: США, ЕС, Иран, Евросоюз, санкции
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Источник: korrespondent.net

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