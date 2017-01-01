В Мексике погибли 14 человек при перестрелке полиции и наркокартеля

Члены наркокартеля прибыли в городок на семи фургонах, а затем открыли стрельбу по зданию местной администрации.

В Мексике в результате перестрелки погибли десять членов наркокартеля и четверо полицейских. Об этом сообщает газета El Universal.

Столкновение произошло в муниципалитете Вилья Унион в штате Коауила. Как сообщает Milenio, члены Северо-восточного наркокартеля прибыли в городок на семи фургонах, а затем открыли стрельбу по зданию местной администрации.

В результате операции правоохранителям удалось уничтожить часть автомобилей, из которых велась атака. Точное число нападавших не сообщается. По данным властей, еще шестеро полицейских получили ранения.

Напомним, что ранее в Мексике наркокартель на мосту повесил и расстрелял 19 человек. Мексиканский наркокартель повесил девять человек на мосту и застрелил еще десять. Тела последних были разбросаны на дороге.

Также сообщалось, что при перестрелке в Мексике погибли 24 человека. Инцидент произошел в 80 км от американского города Мак-Аллен, который посещал президент Дональд Трамп.

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