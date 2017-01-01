Демонстранты в Израиле требовали отставки Нетаньяху

Митингующие призвали председателя правительства страны уйти в отставку. В акции протесте приняло участие около пяти тысяч человек.

В Тель-Авиве несколько тысяч человек вышли на демонстрацию с требованием отставки премьер'ер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает DW.

Протестующие размахивали национальными флагами и несли плакаты, на которых председатель правительства страны характеризовался как "коррупционер".

Акция протеста прошла под лозунгом "Подай в отставку, Израиль является более важным". СМИ сообщают, что в акции протесте приняло участие около пяти тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху предъявят обвинения по трем уголовным делам. Защита израильского премьер-министра попыталась доказать непричастность политика к вменяемым ему преступлениям.

17 сентября в Израиле прошли первые в истории повторные выборы в парламент. По их итогам партия Бенни Ганца Кахоль-Лаван получила наибольшее количество мандатов – 33. Второе место заняла партия Нетаньяху Ликуд – 32 мандата. Ни одна из партий не смогла сформировать большинство – 61 из 120 мандатов.

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