Авария с автобусом в РФ: число жертв возросло до 20

Число жертв ДТП в Забайкалье выросло до 20 человек. Всего в автобусе находилось 44 пассажира.

В результате падения автобуса с моста в российском Забайкальском крае погибли 20 человек. Об этом сообщил Интерфаксу информированный источник.

В правительстве края подтвердили гибель 19 человек. Еще 21 получил различные травмы, сообщают власти региона со ссылкой на департамент ГО и ПБ Забайкальского края.

По предварительным данным, в автобусе находилось 44 человека.

На место происшествия вылетело два вертолета санавиации с бригадами медиков. По информации ГУ МЧС, пострадавшие пассажиры доставлены в центральные районные больницы в городов Нерчинск и Сретенск.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".

Ранее сообщалось, что в России пассажирский автобус упал с моста в реку. В результате аварии погибли 15 человек и еще 18 пострадали.

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