Страшное ДТП в РФ: Обнародован список первых выживших в Забайкалье

На данный момент известно об 11 выживших.

Обнародован список первых выживших в страшном ДТП в Забайкальском крае РФ на маршруте Чита-Сретенск. Напомним, в автобусе было 43 пассажира, из них 20 человек погибли, сообщает телеграм-канал Mash.

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“Список пострадавших в ДТП в Забайкалье. На месте продолжается спасательная операция. 6 человек доставлены в больницу Шилково, 7 — в Нерчинск“ - говорится в сообщении.

Mash

Список выживших в страшном ДТП на Забайкалье:

Чернявский Александр, Вдовина Прасковья, Доставалов Антон, Евсеева Екатерина, Подкопалова Наталья, Турков Александр, Баранова Светлана, Панов Максим, Григорьев Евгений, Баранова Ирина, Баранова Кристина.

Из автобуса вытащили пострадавшего 0:00 / 00:42

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