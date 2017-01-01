Страшное ДТП в РФ: Обнародован список первых выживших в Забайкалье
На данный момент известно об 11 выживших.
Обнародован список первых выживших в страшном ДТП в Забайкальском крае РФ на маршруте Чита-Сретенск. Напомним, в автобусе было 43 пассажира, из них 20 человек погибли, сообщает телеграм-канал Mash.
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“Список пострадавших в ДТП в Забайкалье. На месте продолжается спасательная операция. 6 человек доставлены в больницу Шилково, 7 — в Нерчинск“ - говорится в сообщении.
Список выживших в страшном ДТП на Забайкалье:
- Чернявский Александр,
- Вдовина Прасковья,
- Доставалов Антон,
- Евсеева Екатерина,
- Подкопалова Наталья,
- Турков Александр,
- Баранова Светлана,
- Панов Максим,
- Григорьев Евгений,
- Баранова Ирина,
- Баранова Кристина.
Из автобуса вытащили пострадавшего
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