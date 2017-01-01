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Страшное ДТП в РФ: Обнародован список первых выживших в Забайкалье

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На данный момент известно об 11 выживших.

Обнародован список первых выживших в страшном ДТП в Забайкальском крае РФ на маршруте Чита-Сретенск. Напомним, в автобусе было 43 пассажира, из них 20 человек погибли, сообщает телеграм-канал Mash.

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“Список пострадавших в ДТП в Забайкалье. На месте продолжается спасательная операция. 6 человек доставлены в больницу Шилково, 7 — в Нерчинск“ - говорится в сообщении.

Mash

Список выживших в страшном ДТП на Забайкалье:

  1. Чернявский Александр,
  2. Вдовина Прасковья,
  3. Доставалов Антон,
  4. Евсеева Екатерина,
  5. Подкопалова Наталья, 
  6. Турков Александр,
  7. Баранова Светлана, 
  8. Панов Максим,
  9. Григорьев Евгений,
  10. Баранова Ирина, 
  11. Баранова Кристина.

Из автобуса вытащили пострадавшего
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Теги: выжившие, ДТП, Забайкалье
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