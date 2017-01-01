По официальной информации, погибли 19 человек. Из них 2 ребенка.

В РФ завершена спецоперация по ДТП в Забайкалье: Все подробности

В РФ завершена спецоперация по ДТП в Забайкалье: Все подробности

Спасатели завершили спецоперацию по ДТП в Забайкальском крае на маршруте Чита-Сретенск на мосту через реку Куэнга. Автобус Kia Granbird попал в ДТП, совершая нерегулярный рейс. У транспортного средства лопнуло колесо, водитель потерял управление, автобус упал на лед и перевернулся. Об этом сообщают российские СМИ.

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Согласно официальной информации, в автобусе находились 43 пассажира и водитель. Погибли 19 человек, 14 в тяжелом состоянии госпитализированы в местные больницы. О судьбе остальных пассажиров информации нет.

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Спецоперация была трудной из-за того, что автобус находился на льду. При привлечении тяжелой техники он мог бы провалиться в воду. В операции участвовали 30 спасателей и 11 единиц техники. Также были привлечены вертолеты.

Из автобуса вытащили пострадавшего 0:00 / 00:42

Напомним, ранее сообщалось о том, что в РФ с моста рухнул автобус.

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