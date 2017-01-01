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ДТП с автобусом в России: новые подробности

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В результате аварии погибли 19 человек, из них два ребенка. Госпитализированы 14 человек, трое в тяжелом состоянии.

Спасатели завершили работы на месте аварии автобуса в российском Забайкалье, сообщили в МЧС России в воскресенье, 1 декабря.

В ведомстве рассказали, что, по уточненным данным, в автобусе находилось 43 пассажира и водитель. Погибли 19 человек из них два ребенка. Госпитализировали 14 человек, трое в тяжелом состоянии, отметили в МЧС.

По данным спасателей, для санитарной эвакуации привлекается два вертолета, также запланировано применение двух вертолетов Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в России пассажирский автобус упал с моста в реку. В результате аварии погибли 15 человек и еще 18 пострадали.

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Теги: Россия, ДТП, авария, автобус, спасатель, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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