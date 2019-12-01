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На Самоа из-за эпидемии кори погибли 48 человек

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Власти ввели режим ЧП на Самоа. Закрыты школы, проводится массовая вакцинация, публичные собрания ограничены.
Заболеваемость корью на Самоа стремительно растет
Заболеваемость корью на Самоа стремительно растет

В островном государстве Самоа в Полинезии из-за эпидемии кори погибли 48 человек, начиная с середины октября. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на министерство здравоохранения Самоа в вовскресенье, 1 декабря.

Отмечается, что болинство из 48 умерших – это дети в возрасте до четырех лет. Только за последние сутки были зафиксированы четыре смертельных случая.

По данным министерства, на данный момент всего было зарегистрировано 3530 случаев заболевания, 173 из них – за последние 24 часа. В общей сложности 191 человек были госпитализированы.

В настоящее время на Самоа введен режим ЧП. Школы закрыты, проводится массовая вакцинация, публичные собрания ограничиваются.

Напомним, в Тернополе от осложнений после кори скончался ребенок. Перед этим он девять месяцев пролежал в коме. У него был коревой энцефалит.

Корь зафиксирована в четырех странах Европы – ВОЗ

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Теги: дети, эпидемия, заболевание, болезнь, ЧП, корь, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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