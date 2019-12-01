Иран начинает массовое производство крылатых ракет Джаск

Новая ракета "точно станет большим сюрпризом для врага", отметил командующий ВМС иранской армии.

Военно-морские силы Ирана сегодня объявили о массовом производстве запускаемых с подводных лодок крылатых ракет Джаск собственной разработки. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на телеканал Press TV в воскресенье, 1 декабря.

Так, командующий ВМС иранской армии контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что иранские подводные лодки будут оснащены указанным типом ракет, показатель дальности полета которых в будущем будут "существенно" улучшен.

Он сказал, что данное оружие позволит ВМС Ирана поражать цели на большем расстоянии.

Ракета "точно станет большим сюрпризом для врага", подчеркнул Ханзади без уточнения ее технических характеристик.

Ранее ВМС страны во время выставки в иранской столице Тегеране представили беспилотный летательный аппарат морского базирования с вертикальным взлетом и посадкой под названием Пеликан-2. Дрон оснащен четырьмя моторами и мощным пропеллером, может совершать взлет с движущихся военных кораблей для патрулирования и рекогносцировочных миссий.

Иранский беспилотник может садиться и плыть по поверхности воды в случае возникновения чрезвычайной ситуации. ВМС Ирана разместили беспилотники Пеликан-2 на суднах ВМФ в международных водах.

Кроме того, ВМС страны продемонстрировали инерциальную навигационную систему, предназначенную для обнаружения и прокладки курса подводных лодок под поверхностью, где не применяется традиционная Глобальная система определения координат (GPS).

Ранее сообщалось, что Иран осуществил первый запуск крылатой ракеты с подводной лодки в ходе военно-морских учений вблизи Ормузского пролива.

Иран произвел запуск баллистической ракеты – СМИ

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