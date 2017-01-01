В Азербайджане изъяли рекордную партию кокаина

Наркотик перевозили из Ирана в Украину. Героин был упакован в прямоугольные коробочки и спрятан в палетках с фруктами – киви и гранатами.

В Азербайджане предотвратили транзит рекордного груза героина из Ирана в Украину. Об этом накануне сообщил Государственный таможенный комитет страны.

По данным ведомства, гражданин Азербайджана Рамиз Гусейнов на грузовике Volvoпытался незаконно провезти через территорию страны более 933 кг героина. Он был задержан сотрудниками Главного южного таможенного управления.

Наркотик перевозили из Ирана в Украину. Героин был упакован в прямоугольные коробочки и спрятан в палетках с фруктами – киви и гранатами.

Также сообщается, что четыре дня назад была перехвачена еще одна транзитная партия кокаина – в Украину пытались отправить 304 кг наркотика.

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Ранее во Франции сотрудники полиции конфисковали в Гавре на севере страны 680 кгкокаина, который был доставлен из Бразилии.

Также стало известно, что во Франции девять украинцев получили тюремные сроки за перевозку кокаина.

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