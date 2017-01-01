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В Египте обрушилась церковь, есть жертвы

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Обрушилась западная стена старинной церкви при монастыре Святой Фаны, Малавской епархии в провинции Минья.
Коптская православная церковь выразила соболезнования семьям погибших
Коптская православная церковь выразила соболезнования семьям погибших
Ahram

В Египте три человека погибли и еще четверо пострадали в результате обрушения части стены древней христианской церкви. Об этом сообщает Ahram в воскресенье, 1 декабря.

"Три человека погибли, а четверо других получили повреждения в воскресенье в результате обрушения западной стены старинной церкви при монастыре Святой Фаны, Малавской епархии в провинции Минья Верхнего Египта", – рассказали в Коптской православной церкви.

Сейчас идет расследование причин трагического инцидента.

Коптская православная церковь выразила соболезнования семьям погибших и молитвой пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.

Напомним, в апреле в ЮАР 13 человек погибли и 16 пострадали в результате обрушения части здания церкви во время пасхальной службы. Инцидент мог быть вызвано продолжительными ливнями.

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Теги: церковь, Египет, жертвы, обрушение, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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