В Бразилии девять участников вечеринки погибли в давке
Давка и массовая паника на дискотеке в бразильском Сан-Паулу привели к гибели девяти человек.
Девять человек погибли в результате давки, которая возникла на вечеринке в бразильском Сан-Паулу, сообщает Reuters в воскресенье, 1 декабря.
Еще семеро получили ранения. Всего на вечеринке в стиле baile funk присутствовали около 5000 человек.
Два преступника убегали от полиции и попытались затеряться в толпе. В ответ полицейские применили резиновые пули, что спровоцировало панику и давку. Полиция начала расследование.
Район Параизополис, где произошла трагедия, относится к крупнейшим трущобам Сан-Паулу - фавелам. Baile funk является одним из элементов субкультуры хип-хопа.
Район Параизополис, где произошла трагедия, относится к крупнейшим трущобам Сан-Паулу - фавелам. Baile funk является одним из элементов субкультуры хип-хопа.
На Мадагаскаре 15 человек погибли в давке на празднике
Напомним, в августе в Алжире произошла давка на концерте популярного рэпера. Пять человек погибли и более 20 получили ранения.
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