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В Бразилии девять участников вечеринки погибли в давке

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Давка и массовая паника на дискотеке в бразильском Сан-Паулу привели к гибели девяти человек.
В Сан-Паулу во время давки и паники погибли люди
В Сан-Паулу во время давки и паники погибли люди

Девять человек погибли в результате давки, которая возникла на вечеринке в бразильском Сан-Паулу, сообщает Reuters в воскресенье, 1 декабря.
 
Еще семеро получили ранения. Всего на вечеринке в стиле baile funk присутствовали около 5000 человек.
 
Два преступника убегали от полиции и попытались затеряться в толпе. В ответ полицейские применили резиновые пули, что спровоцировало панику и давку. Полиция начала расследование.

Район Параизополис, где произошла трагедия, относится к крупнейшим трущобам Сан-Паулу - фавелам. Baile funk является одним из элементов субкультуры хип-хопа.

На Мадагаскаре 15 человек погибли в давке на празднике

Напомним, в августе в Алжире произошла давка на концерте популярного рэпера. Пять человек погибли и более 20 получили ранения.

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Теги: Бразилия, вечеринка, Сан-Пауло, давка
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Источник: korrespondent.net

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