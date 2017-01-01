Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трам пообещал искоренить СПИД в США через 10 лет

Комментариев: 0
В Соединенных Штатах Америки стартовала программа по искоренению эпидемии СПИДа за десять лет.
Американский президент Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп во Всемирный день борьбы со СПИДом, 1 декабря, подтвердил намерение властей искоренить эпидемию СПИДа в стране через 10 лет и заявил, что программа для достижения этой цели уже реализуется.
 
"Во Всемирный день борьбы со СПИДом мы с первой леди выражаем свою поддержку тем, кто живет с ВИЧ/СПИДом, и скорбим о погибших. Мы подтверждаем наше обязательство положить конец эпидемии ВИЧ/СПИДа в Америке, сообщество за сообществом, где мы искореним СПИД через десять лет", - написал Трамп в Twitter.
 
По словам американского лидера, соответствующая программа уже начала действовать.
 
1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, учрежденный ООН. Его целью является повышение осведомленности об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции. Также это день памяти жертв данного заболевания.

По данным ООН, в 2018 году в мире от ВИЧ умерли около 770 тысяч человек, что на треть меньше, чем в 2010 году. В Украине более 244 тысяч человек живут с ВИЧ-инфекцией, и только половина из них знают о своем статусе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, ВИЧ/СПИД, СПИД, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net
Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь