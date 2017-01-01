Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Масштабные киберучения НАТО пройдут в Эстонии

Комментариев: 0
Киберучения по отработке координации между странами-членами НАТО Cyber Coalition начинаются в Эстонии.
В Эстонии проходят куберучения НАТО
В Эстонии проходят куберучения НАТО

Масштабные киберучения Североатлантического альянса Cyber Coalition стартуют в понедельник, 2 декабря, в Эстонии, сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.
 
Мероприятия продлятся на базе Академии Сил обороны в эстонском Тарту до 6 декабря.
 
В Cyber Coalition примут участие 27 стран НАТО, Евросоюз, а также шесть стран-партнеров НАТО, включая Австрию, Алжир, Ирландию, Финляндию, Швецию и Японию.

Напомним, в прошлом году более 50 стран и 150 компаний подписали документ по борьбе с преступностью в киберпространстве. Кроме того, сообщалось, что в США создадут агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: НАТО, Эстония, Военные учения, кибербезопасность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь