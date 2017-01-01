Выросло число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе

Число жертв аварии с участием туристического автобуса, которая произошла на северо-западе Туниса, возросло до 26.

В Тунисе попал в ДТП туристический автобус mosaiquefm.net

Корреспондент