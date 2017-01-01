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Выросло число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе

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Число жертв аварии с участием туристического автобуса, которая произошла на северо-западе Туниса, возросло до 26.
В Тунисе попал в ДТП туристический автобус
В Тунисе попал в ДТП туристический автобус
mosaiquefm.net

Количество погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Тунисе увеличилось, сообщает радиостанция Mosaїque FM.
 
На данный момент погибшими числятся 26 человек.
 
Отмечается, что водитель не справился с управлением во время выполнения поворота на опасном участке дороги. Автобус следовал по маршруту в город Айн-Драхам.

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Напомним, 1 декабря в Тунисе туристический автобус съехал в кювет и перевернулся. Сообщалось о 22 погибших. Всего в автобусе находились 43 человека, включая водителя. 

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Теги: ДТП, туристы, жертвы, Тунис, автобус
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Источник: korrespondent.net

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