Лондонский мост открыли после теракта

Об открытии моста объявила в понедельник, 2 декабря, полиция британской столицы в соцсетях.

Движение по Лондонскому мосту восстановлено после теракта ft.com



Лондонский мост вновь открыт для движения транспорта и пешеходов. Об этом говорится в сообщении местной полиции, опубликованном в Twitter 2 декабря.



Полиция Лондона поблагодарила жителей и гостей города за терпение.



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