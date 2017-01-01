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Лондонский мост открыли после теракта

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Об открытии моста объявила в понедельник, 2 декабря, полиция британской столицы в соцсетях.
Движение по Лондонскому мосту восстановлено после теракта
Движение по Лондонскому мосту восстановлено после теракта
ft.com

Лондонский мост вновь открыт для движения транспорта и пешеходов. Об этом говорится в сообщении местной полиции, опубликованном в Twitter 2 декабря. 
 
Полиция Лондона поблагодарила жителей и гостей города за терпение.
 
Напомним, 29 ноября на прохожих в центре Лондона напал 28-летний Усман Хан. От полученных ножевых ранений два человека скончались. Полицейские застрелили злоумышленника при попытке сопротивления.
 
Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.

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Теги: теракт, Лондон, мост, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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