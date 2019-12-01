Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Белый дом отказался от участия в слушаниях по импичменту

Комментариев: 0
Администрация американского президента не будет участвовать в запланированных на 4 декабря слушаниях.
Белый дом
Белый дом


Белый дом направил в комитет палаты представителей по судебным делам уведомление о том, что не примет участие в слушаниях 4 декабря по импичменту президента США Дональда Трампа, сообщает Politico.

В письме говорится о том, что несправедливо ожидать участия в слушаниях, пока не назначены свидетели и остается неясным, обеспечит ли юридический комитет президенту справедливый процесс путем проведения дополнительных слушаний.

"При нынешних условиях мы не намерены участвовать в слушаниях, которые пройдут в среду", –сообщается в письме.

Напомним, ранее Трампу дали время на ответ об участии в слушаниях по импичменту.

Всентябре демократы начали процесс импичмента против Трампа на фоне скандала вокруг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американского лидера заподозрили в том, что он задержал военную помощь Киеву, требуя расследования против Джо Байдена и его сына. 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Импичмент Президента, Белый Дом, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь