Министр энергетики США ушел в отставку
Глава американского Минэнерго Рик Перри объявил в своем Twitter о том, что официально оставил свой пост.
Глава Министерства энергетики США Рик Перри 1 декабря завершил свою работу в ведомстве. Об этом министр написал в Twitter.
"Для меня было честью и привилегией всей жизни служить в администрации президента Дональда Трампа в качестве министра. Спасибо моей жене, моим детям и американскому народу за то, что позволили мне служить", - отметил Перри.
Отставка Перри была объявлена Трампом на заседании кабинета министров в октябре. После этого президент заявил, что заместитель министра энергетики Дэн Бруйетт возглавит ведомство.
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Перри возглавил Министерство энергетики в марте 2017 года вскоре после инаугурации Трампа.
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