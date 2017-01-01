Министр энергетики США ушел в отставку

Глава американского Минэнерго Рик Перри объявил в своем Twitter о том, что официально оставил свой пост.



Глава Министерства энергетики США Рик Перри 1 декабря завершил свою работу в ведомстве. Об этом министр написал в Twitter.

"Для меня было честью и привилегией всей жизни служить в администрации президента Дональда Трампа в качестве министра. Спасибо моей жене, моим детям и американскому народу за то, что позволили мне служить", - отметил Перри.

Перри возглавил Министерство энергетики в марте 2017 года вскоре после инаугурации Трампа.

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