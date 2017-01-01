Протестующие в Ираке снова подожгли консульство Ирана

В иракском Наджафе антиправительственные протестующие вновь подожгли иранское консульство.

В Ираке не утихают антиправительственные протесты



Протестующие в южном иракском городе Наджаф в воскресенье, 1 декабря, снова подожгли консульство Ирана, сообщает Радио Свобода.

Иракцы в Багдаде и в преимущественно шиитском юге страны продолжают уличные акции с требованиями увеличить количество рабочих мест, положить конец коррупции и улучшить социальные услуги.

Протесты не утихли и после того, как стало известно об отставке правительства премьер-министра Аделя Абдель Магде. Немало иракцев считают, что Иран поддерживал правительство Магде.

Напомним, 28 ноября в Наджафе во время демонстраций протестующие подожгли консульство Ирана. Сотрудники дипучреждения успели убежать из здания буквально перед тем, как туда ворвались протестующие.

За время протестов в Ираке, начиная с 1 октября, погибли уже более 400 человек, тысячи получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet