В Польше тысячи людей вышли на акции протестов

Масштабные акции прошли в Варшаве, Кракове, Познани, Щецине и Вроцлаве.

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В первый день зимы в Польше одновременно в нескольких городах тысячи людей вышли на акции протестов против увольнения судьи Павла Ющишина из Ольштына, выступившего против проводимой польскими властями судебной реформы.

Об этом сообщает DW.

В Варшаве протестующие собрались возле здания Минюста, развернув транспаранты с надписями: “Почет и слава судьям, которые не дают себя сломать“ и “Независимые суды - это право всех граждан“. Подобные акции прошли также в Кракове, Познани, Щецине и Вроцлаве.

Двумя днями ранее судья Павел Ющишин был уволен со своего поста после дисциплинарного разбирательства по поводу его действий при рассмотрении апелляции. Ющишин поставил под сомнение независимость судьи, вынесшего приговор в первой инстанции, который был назначен новым орган, надзирающим за всеми судами страны - Национальным советом юстиции, который был создан в рамках судебной реформы, инициированной правящей национально-консервативной партией “Закон и справедливость“.

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Система польской юстиции перестраивается с 2015 года. В рамках судебной реформы приняты законы о реорганизации Верховного суда и о Национальном совете юстиции. Министру юстиции были переданы полномочия назначать и инициировать отставку судей Верховного суда, которых закон разрешил отправлять на пенсию досрочно. Положение о пенсионном возрасте судей было отменено в 2018 году.

Польская судебная реформа попала под жесткую критику в Евросоюзе. В ноябре 2019 года Европейский суд в Люксембурге постановил, что польский закон 2017 года об отставке судей и прокуроров нарушает правила ЕС, так как может позволить министру юстиции Польши произвольно отстранять судей от работы.

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