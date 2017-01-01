Крокодил съел мужчину, искавшего шпинат

Рабочий из Малайзии пошел искать зелень, растущую возле воды. Тело мужчины нашли по кускам.

На малайзийском острове Борнео крокодил съел мужчину, который пошел искать водяной шпинат. Об этом сообщает местный телеканал Astro Awani.

Приезжий рабочий 37-летний Асбулл Дэнга Ситуджа вместе с товарищем отправился искать водяной шпинат. Второй мужчина стал свидетелем того, как крупный крокодил напал на его друга.

Мужчина вызвал полицию, которая обнаружила на берегу реки руку рабочего. Позже

была найдена его левая нога и часть ягодицы. Правоохранители направили специальную поисковую группу для поимки хищника.

Инцидент произошел в конце ноября, но крокодила-людоеда пока не поймали.

Ранее сообщалось, что охотник принял крокодила за бревно и поплатился. Также Корреспондент писал о том, что девочка оседлала крокодила и спасла подругу от гибели.

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